Gedenkveranstaltungen zum 27. Januar 2021

In die Gedenkstunde im Bundestag werden jedes Jahr verschiedene Redner*innen geladen – häufig Überlebende und Zeitzeug*innen. 2021 sprechen Charlotte Knobloch, Überlebende und Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und die Publizistin Marina Weisband, die als Kind mit der Kontingentflüchtlings-Regelung von der Ukraine nach Deutschland kam. Eine Live-Übertragung findet um 11 Uhr auf bundestag.de statt.

Das Internationale Auschwitz-Komitee hat bereits am 24.1.2021 in einer Gedenkstunde an die Befreiung des Lagers erinnert. Die Veranstaltung, begleitet von Igor Levit am Klavier, ist auf Youtube verfügbar.

Das internationale Gedenken im ehemaligen Lager wird an diesem 27. Januar 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ab 16 Uhr online stattfinden. Dort wird in diesem Jahr das Schicksal der nach Auschwitz deportierten Kinder in den Mittelpunkt gestellt.

Die Arolsen Archives – das größte Archiv mit Unterlagen zu NS-Opfern – rufen vom 21.-27. Januar 2021 in der großen Installation #everynamecounts in Berlin die Namen der Opfer in Erinnerung. Die Licht-Projektionen sind auch im Stream zu sehen.