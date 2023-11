Anwalt für Völkerrecht und Menschenrechte – Der Journalist Andreas Zumach

Seit fast 45 Jahren arbeitet er als Journalist, und obwohl er inzwischen auf die 70 zugeht, kann für Andreas Zumach von Ruhestand keine Rede sein.

32 Jahre lang war er Uno-Korrespondent für die taz in Genf. Kriege und internationale Konflikte sind sein Lebensthema. Dabei definiert er sich selbst als Pazifist. Bis heute treibt ihn die Frage um, ob und wie Journalismus etwas zum Frieden beitragen kann.

Geprägt haben ihn dabei ein evangelisch engagiertes Elternhaus und ein USA Aufenthalt im Rahmen von Aktion Sühnezeichen Anfang der 70er Jahre. Dass er den Kriegsdienst verweigern würde, stand für ihn damals außer Frage.

Musiktitel:

Before I saw the sea

Me and My Friends

Album: Before I saw the sea



Amrat

Rasha Nahas

Album: Amrat



Wann könnt ihr endlich friedlich sein?

Max Prosa

Album: Wann könnt ihr endlich friedlich sein?



Nomads

Dekel

Album: Desert moon



Modern people

Manu Delago

Album: Modern people