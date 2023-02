Am Spinnrad – Wollfrauen in der Eifel

Von Lothar Nickels

Dass keine Männer in der Spinngruppe Wollbergwerk anwesend sind, sei reiner Zufall und keinesfalls beabsichtigt. Glück also für Autor Lothar Nickels. Er durfte dabei sein, an diesem Abend in der Regenbogenschmiede in Morbach-Hunolstein. Die Frauen haben ihm erzählt vom therapeutischen Wert und der Aufrichtekraft des Spinnens. Und was es bedeutet, dass sie sich durch diese Tätigkeit eingebunden fühlen in ein Gesamtgewebe, wenn sie sich im Landkreis Bernkastel-Wittlich an zwei wechselnden Orten treffen.