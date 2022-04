Einsatz für biologische Vielfalt – Die UN-Jugenddelegierte Adina Arth

Klimaschutz und Artensterben sind drängende Themen unserer Zeit. Adina Arth engagierte sich schon früh für den Umwelt- und Naturschutz. Heute arbeitet die 27-Jährige als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bern über Biodiversität. Als Projekt-Managerin berät sie Unternehmen in Fragen von Naturschutz und Nachhaltigkeit. Aktuell ist Adina Arth Jugenddelegierte bei den Vereinten Nationen und nahm Ende März an der UN-Biodiversitätskonferenz in Genf teil.

