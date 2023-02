Die Augsburger Puppenkiste feiert 2023 gleich zwei Jubiläen: 1948, also 75 Jahre zuvor wurde sie gegründet, und vor 70 Jahren wurde ihre erste Fernsehproduktion gezeigt. "Urmel aus dem Eis" oder "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" oder "Der Räuber Hotzenplotz" haben Generationen von Kindern begeistert. Es ist übrigens nicht ganz richtig, die Puppenkiste nur mit Kinderunterhaltung zu verbinden. Auch klassische Stücke bis hin Goethes Faust wurden hier mit Puppen interpretiert. Klaus Marschall, Puppenspieler, Regisseur und Leiter, ist schon sein ganzes Leben mit dem Theater verbunden. Denn vor ihm leiteten es seine Eltern und Großeltern.

