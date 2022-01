Am 7. Januar 1938 ging es Beckett nicht gut — gar nicht gut. 31 Jahre jung, hatte sich der irische Schriftsteller erst wenige Monate zuvor in Paris niedergelassen. Und zog an besagtem Januartag nach einem Restaurantbesuch mit einem befreundeten Pärchen durch die Pariser Gassen. Fast wäre er in dieser Januarnacht 1938 ums Leben gekommen: Ein Zuhälter versetzte ihm auf offener Straße einen Messerstich, der um ein Haar Herz und Lunge getroffen hätte. mehr...