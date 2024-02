Museum LA8 in Baden-Baden

Das Museum LA8 an der Lichtentaler Allee in Baden-Baden ist einzigartig innerhalb der Museumslandschaft Deutschlands. Es widmet sich den Wechselwirkungen von

Kunst und Technik im 19. Jahrhundert. Thematisiert werden Bereiche wie die Fotografie, die frühen visuellen Massenmedien, Tourismus, das Papiergeld, aber auch soziale

Entwicklungen: die Kindheit, die Kleinfamilie oder die Einführung der Schulpflicht. Die Revolutionen in der Kunst, die großen technischen Erfindungen und vieles in unserer gegenwärtigen Zeit Vertrautes hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert. Eisenbahn, Auto, Flugzeug, Telefon wären ohne diese Epoche nicht denkbar. In halbjährlich wechselnden Themenausstellungen wird deutlich, wie aktuell und wie nah uns das vorletzte Jahrhundert in vielem ist. Das Begleitprogramm zu den Ausstellungen vertieft mit Workshops für Kinder, Lesungen und Vorträgen die lebendige Begegnung mit diesem Jahrhundert, in dem zum Beispiel Humboldt und Napoleon, Marx und Rothschild, Nietzsche und Bismarck, Liebig und Daimler lebten und wirkten. Das Museum ist Teil des ebenfalls im März 2009 von der GRENKE-Stiftung eröffneten Kulturzentrums LA8 im historischen Anwesen an der "Museumsmeile", der Lichtentaler Allee. Das Museum LA8 feiert also in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

Museum LA8, Baden-Baden