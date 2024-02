Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg

per Mail teilen

Das International Filmfestival Mannheim-Heidelberg wurde 1952 gegründet und ist eines der ältesten Filmfestivals der Welt und das größte in Baden-Württemberg. Im Fokus stehen die Entdeckung und Förderung neuer Talente aus der ganzen Welt. Die Besucher des Filmfests erwartet jährlich im November an zehn Schautagen in den beiden Städten Mannheim und Heidelberg ausgesuchte internationale Premieren.