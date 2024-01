Zwei Museen einer Stadt

per Mail teilen

Mit rund 530 Hektar Rebfläche zählt Heilbronn zu den wichtigsten Weinbaugemeinden Württembergs. Mit dem Museum im Deutschhof und der Kunsthalle Vogelmann locken die städtischen Museen Heilbronn aber auch viele Kunst- und Kulturinteressierte in die Stadt.

Der historische Deutschhof im Herzen Heilbronns beherbergt heute u.a. die Sammlungen der Städtischen Museen. 2016 wurde das Museum zu seinem 25-jährigen Bestehen saniert und umgebaut. Nun sind erstmalig in der Heilbronner Museumsgeschichte Natur- und Kulturgeschichte, Archäologie und Kunst unter einem Dach vereint. Neben den Dauerausstellungen "Salz, Sand, Saurier", "Tasse, Teller, Tafel" und "Heilbronn am Neckar" sind aktuell auch drei Sonderausstellungen von Jens Trimpin, Wolf-Rüdiger Hirschbiel und Siegfried Simpfendörfer im Museum im Deutschhof zu sehen.

Die Kunsthalle Vogelmann an der Allee wurde im Oktober 2010 als Erweiterungsbau des Konzert- und Kongresszentrums Harmonie eröffnet. Es bietet seither in seinen großzügigen Räumlichkeiten insgesamt 800 qm Ausstellungsfläche für jährlich drei bis vier Wechselausstellungen. Schwerpunkte sind Skulpturen- und Übersichtsausstellungen von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart, mit Künstlern wie Joseph Beuys, Heinrich Friedrich Füger, Martin Creed, Karl Schmidt-Rottluff und Olaf Metzel. Die Ausstellung "About Time" von Richard Deacon, Gewinner des Ernst Franz Vogelmann-Preises 2017, kann noch bis 25. Februar besucht und gerne mit einem Gläschen Wein abgerundet werden.

Weitere Informationen unter www.museen-heilbronn.de