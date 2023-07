KI-Mom – Staffel 2 (01+02/10) | Am Lagerfeuer und Am Meer

Science-Fiction-Serie von Serotonin in 20 Folgen

Mit: Simone Kabst als KI-Mom, Bettina Kurth, Katja Hirsch, Steffen Groth u. a.

Buch, Regie und Realisation: Serotonin

Regie: Marie-Luise Goerke

Komposition, Soundwork, Ton: Matthias Pusch

Redaktion: Walter Filz

(Produktion: SWR 2021)

Eine Künstliche Intelligenz in einem Raumschiff. Ihre Mission: Besiedlung eines fernen Planeten. Aber etwas ist schief gelaufen.

Am Lagerfeuer:Ein einsamer Mann hat viel zu erzählen. Aus seiner Vergangenheit. Und aus der von KI-Mom. Auch eine Mutter hat Eltern. Wer hat das Raumschiff und die KI entwickelt? Und wie wurde sie so, wie sie ist?

Am Meer:Mehr aus der Vergangenheit. Auch eine Mutter war mal ein Kind. Auch eine KI-Mom war mal in der Pubertät. Und da hatte sie eine beste Freundin. In der Jetztzeit wird es unterdessen romantisch. Bis es was aufs Maul gibt.