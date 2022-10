Dagmara Kraus und Marc Matter: Entstehung dunkel.

Ein lyrischer Geräuschtext

Die Dichterin Dagmara Kraus und der Klangkünstler Marc Matter haben aus mehrstimmigem Vortrag, lyrischen Strukturen und rythmischen Klangtexturen ein akustisches Vexierbild aus Stimmgeräuschen und Text komponiert.

Laut- und Stimmfolgen werden darin auf eine Weise bearbeitet und aufgelöst, dass ihr Ursprung nur mehr erahnt werden kann: Sie zerfließen in den Mustern und Rhythmen, den variierten Wiederholungen und Verfremdungen zu einem dunklen dreistrophigen Geräuschgedicht, bestehend aus einer „Originalstrophe" und zwei „Mutanten", dessen Ausgangsmaterial sich ausschließlich aus Sprache und Stimme speist. Ein heimliches, hermetisches Reden eben dieser Sprache und ihrer Stimme dringt an den Tag.

Über Dagmara Kraus und Marc Matter

Dagmara Kraus, geboren 1981 in Wroclaw, Polen, lebt und arbeitet in Berlin und Carpentras, Frankreich. Sie schreibt und übersetzt Lyrik und Prosa aus dem Polnischen. Nach einem Studium der Komparatistik und Kunstgeschichte studierte sie am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig bei Michael Lentz Literarisches Schreiben. Sie arbeitet gegenwärtig an ihrer Dissertation.

Marc Matter, geboren 1974 in Basel, Schweiz, Klang- und Medienkünstler, Musiker und Autor, lebt in Briisset. Gründungsmitglied der Künstlergruppe INSTITUT FUER FEINMOTORIK, mit der er seit 1997 zahlreiche Tonträger, Experimentalfilme u.a. veröffentlicht hat. 2011 Karl-Sczuka-Preis für seine Mitarbeit an den 50 Skulpturen des Institut fuer Feinmotorik. Zwischen 2005 und 2010 arbeitete er im Düsseldorfer Salon des Amateurs als DJ, Kurator und Thekenpersonal. Seit 2010 leitet er den Schwerpunkt Musik&Text des Institut für Musik und Medien der Robert-Schumann- Hochschule Düsseldorf. Momentan liegt der Schwerpunkt seiner künstlerischen Recherchen auf sog. plattenspielerischen Lautdichtungen sowie Sample-Poesie. Hobbymäßig widmet er sich der Verhaltensforschung von Tieren im urbanen Raum.