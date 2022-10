Rafael Nassif: Werk_statt_incanto

Autorenproduktion 2011-2012

ungesendet zum Zeitpunkt der Preisvergabe

ca. 12 Min.

Der Autor

Rafael Nassif, geboren 1984 in Brasilien, studierte 2003-2008 Komposition an der Universidade Federal de Minas Gerais in Belo Horizonte, wo er von 2007 bis zu seinem Diplomabschluss 2008 auch als Kompositionslehrer für Anfänger wirkte. In den Jahren 2009-2012 wechselte er für ein Masterstudium bei Caspar Johannes Walter an die Musikhochschule Stuttgart. Daneben gab er in Belo Horizonte freie Master-Classes für Komposition und Orchestration. 2008-2012 war er dort Redakteur und Organisator des neuen Musikfestivals ‚eu gostaria de ouvir‘.