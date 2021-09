Chewing Gum Makes A Demon Really Happy - von Ronaldas Obukas und Simone Halder

Was ist Realität? Das, was wir glauben wollen? Das, was empirisch bewiesen werden kann? Wann beginnt Inszenierung? Und wo hört sie auf?

Diese Fragen haben wir uns gestellt und sind auf Chris La Sala gestoßen, einem Internetguru, der via Skype Dämonen austreiben kann.

So wurde John Ventana geboren, ein russischstämmiger selbsternannter Spezialist in Erlösungsfragen.

Zudem haben wir uns in Selfdeliverancechannels herumgetrieben und eigene DIY Teufelsautreibungstutorials erstellt.