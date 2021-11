Nach der Landtagswahl im Herbst 2021 und dem überwältigendem Erfolg der Koalition von AFD und FDP, hat es erhebliche Veränderungen in der Kulturpolitik gegeben. 29 Jahre nach der Wahl hat sich das Stadtbild Weimars radikal verändert. Die akustische Stadtführung macht die „Errungenschaften“ dieser Politik hörbar.

Ein Sprecher streift die Geschichte der ehemaligen Kulturstadt, welche sich in einen neuen wichtigen Wirtschaftsstandort der Automobilindustrie verwandelt hat. Ehemalige Theater sind Museen der stolzen Automobilindustrie Deutschlands, vormalige Soziokulturelle Zentren sind Biergärten und Erholungsorte der deutschen Arbeiter. Das Atrium konnte endlich fertiggestellt werden und der restaurierte Glockenturm ist höher als das wiedererrichtete Bismarckdenkmal auf dem Ettersberg. Ausländische Gäste sind sehr willkommen in der Stadt und werden bei der Abreise persönlich auf den Bahnhof begleitet. Die Audioführung blickt zurück in eine Zeit in der die "Linksgrün versiffte" Politik "Kulturorte" mit deutschen Steuergeld subventionierte um an der Unterhöhlung der deutschen Kultur zu arbeiteten.