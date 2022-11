Die Nacht der Gewinner*innen

Datum: Sonntag, 13. November 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Medientheater

ZKM Karlsruhe

Jetzt geht es zur Sache: Die Preise für die besten Hörspiele werden vergeben. Zwei Stunden lang wird die vielseitige Erzähl- und Klangkunst des Hörspiels im ZKM-Medientheater gefeiert. Autor:innen, Schaupieler:innen und Regisseur:innen warten auf die Entscheidungen der Jurys: Der max15 wird für das beste Kurzhörspiel aus der freien Szene verliehen, ausgewählt aus über 100 Einreichungen. Gleich zwei Preise gehen an das Kinderhörspiel: der Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe, über den in diesem Jahr eine Kinderjury der Hans-Thoma-Schule Karlsruhe entscheidet, und der Deutsche Kinderhörspielpreis. Außerdem wird der/die beste Darsteller:in des Wettbewerbs mit dem Deutschen Hörspielpreis – Beste schauspielerische Leistung ausgezeichnet. Und last – wie heißt es so schön – but not least der/die Gewinner:innen des Deutschen Hörspielpreises der ARD.

Durch den Abend führt der Autor, Literaturkritiker und Kolumnist Thomas Böhm. Er wird sich in verschiedenen Talk-Runden mit den Gewinner:innen, Schauspieler:innen, Regisseur:innen und Autor:innen unterhalten. Musikalisch begleitet uns die Berliner Band Holler my Dear mit Disco-Folk der besonderen Art. Mit Hi-Hats, Trompeten und Akkordeon tanzen die vielseitigen Sechs zart auf der Filter-Bubble und sind dabei doch entschieden politisch; spielen akustisch und trotzdem Disco. Was sonst noch so geboten wird? Lassen Sie sich überraschen!