Zu einer Reise nach New York gehört für viele Touristen ein Besuch des Hauptquartiers der Vereinten Nationen am Ufer des East Rivers in Manhattan. Was verbinden diese Menschen mit den UN? Welche Fragen haben sie? Welche Kritik gibt es? Welche Wünsche? Charlotte Voß war unterwegs mit deutschen Besuchern der UN und hat aufmerksam zugehört .