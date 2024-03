per Mail teilen

Obwohl der Begriff „Altersvorsorge“ das Wort „Alter“ im Namen hat, betrifft das Thema gerade diejenigen, die noch gar nicht so alt sind. Aber viele junge Menschen sorgen noch nicht vor. Und das, obwohl auch sie im Netz und in den Nachrichten mit der Renten-Problematik konfrontiert werden. Nadia El-Gonemy hat mit jungen Menschen in Esslingen nach den Gründen gefragt.