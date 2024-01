SWR1 Sonntagmorgen am 14.01.2024

per Mail teilen

Die Themen:

"Wut, Aggression, Gewalt - Wo sind die ethischen Grenzen bei Protestaktionen"? Gespräch mit Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl, kath.Theologe, Sozialethiker, Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin / Kommentar: Bauern wollen Sicherheit und nicht immer neue Runde Tische aus denen nichts folgt! / "Remigration" - was AFD-Politiker darunter verstehen / Standpunkt: Für ein Verbotsverfahren klare, verfassungsfeindliche Aktivitäten der AfD sammeln! / Massive Sparmaßnahmen in der EKHN – dem renommierten Bachchor in Mainz droht das Aus / Glaube und Schönheit, Gespräch mit Kira Geiss, Miss Germany 2023 / Erntedank - das Tamilische Pongal-Fest

Redaktion: Cüneyt Özadali