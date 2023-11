SWR1 Sonntagmorgen am 26.11.2023

Die Themen:

Dienstältester deutscher Bischof - Gebhard Fürst geht in den Ruhestand / Rückblick und Ausblick - Bilanzgespräch mit Bischof Gebhard Fürst / „Ein Jahr leben, als sei es das letzte…“ - Erfahrungen aus einem Achtsamkeitsexperiment / Digitale Gegenwart und Zukunft - Wie viel Ethik steckt hinter der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) / Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen - Porträt einer Betroffenen / Wie still ist die "Stille Nacht"? - Die Ausstellung in Museum der Kulturen in Basel läutet die Weihnachtszeit ein

Redaktion: Cüneyt Özadali