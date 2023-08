SWR1 Sonntagmorgen am 20.08.2023

per Mail teilen

Die Themen:

Religions- und Weltanschauungsfreiheit - Muslimische Uiguren unter Assimilationszwang / Religions- und Weltanschauungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Gespräch mit Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, Universität Erlangen-Nürnberg / Fridays for Future - Vor fünf Jahren begann der Schulstreik von Greta Thunberg für Klimaschutz / Fridays for Future - Junge Menschen haben die Politik wachgerüttelt! Standpunkt von Christopher Jähnert / Von Stuttgart nach Sydney – Gespräch mit Roland Maurer, der kath. Pfarrer lebt seit 11 Jahren in „Down Under“ / ARD-Reihe „Sicher unsicher – Leben mit Krisen“ – SWR2 Glauben Teaser-Beitrag "Komm kuscheln - Wege zu mehr Kontakt" / Ferien daheim - Gute Zeit auf dem Etzelfarm

Redaktion: Cüneyt Özadali