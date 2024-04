SWR1 Sonntagmorgen am 07.04.2024

per Mail teilen

Die Themen:

Jetzt gehen die Kinder zur Erstkommunion. In Freiburg gibt es keine Beichte mehr / Ist der Beichtstuhl ein Einfallstor für Pädophile? Kritische Töne von vom Mannheimer Forensiker Harald Dreßing / Beichte und Erstkommunion mit neuem Konzept: Katholische Gemeinde in Ingelheim geht neue Wege / Notker Wolf ist tot. Nachruf auf den Benediktinermönch / Aubergine mit Sprengkraft: Im arabischen Restaurant "Damaskus" in Freiburg bleiben wegen eines israelischen Auberginengerichts die arabischen Gäste weg / Standpunkt: Ein Jahr nach der Pandemie: die armen Kinder! Von Anja Braun / Ein Versandhandel für Pflanzbedarf hat plötzlich neue Kunden. Auch Kiffer entdecken ihren grünen Daumen / Muslimischer Antisemitismus - es gibt einen Weg raus!

Redaktion: Anne Görler

Moderation: Sebastian Frisch