SWR1 Sonntagmorgen am 04.02.2024

Erster Jahrestag - Erdbeben in der Türkei: Dauerhilfe für Familien und Verwandte im Erdbebengebiet / Erster Jahrestag - Erdbeben in der Türkei: Antakya gleicht einer Steinwüste – Gespräch mit Markus Brandstetter, Hilfsorganisation „Die drei Musketiere e.V. / Start in das neue Jahr - Maria 2.0 aus Nieder-Olm geht neue offene Wege /„Startchancenprogramm“ - für sozialbenachteiligte Schülerinnen und Schüler / Standpunkt: "Startchancenprogramm": Gute Idee, aber kleiner Wumms! / Holocaust, Einzelschicksale, Krieg – Thema Antisemitismus in Kinderbüchern / „Black History Month“: Die unrühmliche Geschichte der sogenannten „Brown Babies“ in Rheinland-Pfalz / Gelebte Inklusion – Karnevalswagen für Menschen mit Behinderung.

