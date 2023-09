SWR1 Sonntagmorgen am 03.09.2023

Die Themen:

Die Schule beginnt – Was habt Ihr Euch für das neue Schuljahr vorgenommen? / Gottesdienste zur Einschulung I – beliebt, relevant oder unerwünscht? / Gottesdienste zur Einschulung II – noch zeitgemäß? Gespräch mit Prof. Detlef Pollack, Religionssoziologe, Universität Münster / Standpunkt: Das schiefe Bildungssystem gefährdet die Zukunft der Kinder / Diskriminierung durch KI: Welche Gefahren lauern? / 100 Jahre Ahmadiyya in Deutschland - Große Versammlung in Stuttgart, Gespräch mit Ulrich Pick / ARD-Thementag „#bahnfahren“ - die Bahnhofsmission in Karlsruhe / Älteste inklusive Band Deutschlands: Die Brenz-Band aus Ludwigsburg

Redaktion: Cüneyt Özadali