U2 - "Achtung Baby"

Das Album "Achtung Baby" von U2 sollte ein Wendepunkt in der Bandgeschichte sein. Bono, the Edge und Co. wollten sich vollkommen neu erfinden. Passieren sollte das in den legendären Hansa-Studios in Ost-Berlin zur Zeit der Wende.

U2 und David Bowie besuchten das gleiche Studio U2 haben mal gesagt “Häuslichkeit ist der Feind des Rock ’n’ Roll”. Und diesen Gedanken hat die Band auch gelebt. Vor allem 1990, als die vier Bandmitglieder quasi den letzten Flug von Dublin nach Ost-Berlin genommen haben, um dort in den Hansa-Studios, in denen auch schon David Bowie Musik aufgenommen hatte, ihr neues Album einzuspielen. Mit dabei Produzentenlegende Brian Eno. Neuanfang: Alles, was nach U2 klang, musste weg! Die Aufgabe für die Band war klar: Alles, was nach Musik von U2 klang, musste weg. Die Band wollte sich komplett neu erfinden. In einem Ost-Berlin zur Zeit der Wende und des Umbruchs, während es auch bei der Band intern kriselte, die Ehe von The Edge vor dem Aus stand. Eine Mammutaufgabe. Wie die Band das gemeistert hat und ob oder ob nicht der legendäre Song “One” nur durch Zufall entstanden ist, das hören Sie in dieser Folge zu “Achtung Baby”. 1991 brachten U2 ihr legendäres Album "Achtung Baby" raus, das unter anderem in den Hansa-Studios in Berlin aufgezeichnet wurde. Island Records / Steve Averill Achtung Baby Label: Island Records Titelliste: Zoo Station Even Better Than The Real Thing One Until The End Of The World Who's Gonna Ride Your Wild Horses So Cruel The Fly Mysterious Ways Tryin' To Throw Your Arms Around The World Ultro Violet (Light My Way) Acrobat Love Is Blindness Links zum Podcast U2 Richtung Zoo: So entstand “Achtung Baby” (Rolling Stone Artikel)

The Edge (Solo) “Love Is Blindness”

U2 - “The Fly” (offizielles Musikvideo)

U2 - “Even Better Than the Real Thing” (offizielles Musikvideo)

U2 - “Mysterious Ways” (offizielles Musikvideo)