The Doors - "L.A. Woman"

"Das beste Blues Album einer nicht-Blues-Band," nennt SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius "L.A. Woman" von den Doors – und beschreibt den Sound der Band auf ihrem letzten Longplayer vor Jim Morrisons Tod ziemlich exakt.

Blues, Soul, Swing, Jazz, Klassikanklänge, Psychedelic, Art-Rock und eine Prise Beatles. L.A. Woman bringt alles zusammen, was doch angeblich gar nicht zusammengehört. "Love Her Madley", "L.A. Woman" und "Riders On The Storm" sind absolute Doors-Klassiker. So einen Meilenstein hätte man damals nicht unbedingt erwarten können. Sänger Jim Morrison war gesundheitlich schon angeschlagen und die Band seiner Eskapaden überdrüssig. Wie es trotzdem dazu kam erzählen Frank König, Katharina Heinius und Christian Pfarr im SWR1 Meilensteine Podcast.