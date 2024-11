Warum wir gerne Adventskalender kaufen – und was die Hersteller davon haben

per Mail teilen

Früher war der Kauf eines Adventskalenders simpel: etwas mit bunten Bildern oder Schokolade reichte aus. Inzwischen können Adventskalender Blumensamen, Parfüms, Schmuck über Tees beinhalten.

Dabei kann ein Marken-Adventskalender bis zu 1.000 Euro kosten – lohnt sich das? Wir haben mit dem Marketingexperten Prof. Peter Kenning über den Reiz teurer Adventskalender gesprochen und darüber, was die Hersteller davon haben.

SWR1: Was haben die Hersteller davon, solche teuren Adventskalender anzubieten?

Kenning: Grundsätzlich kann man immer unterscheiden zwischen einerseits eher ökonomischen Zielen und zweitens psychografischen oder auch vorökonomischen Zielen. Ein ökonomisches Ziel ist sicherlich, dass man zunächst mal zusätzlichen Umsatz generieren kann und, je nachdem wie die Kosten beziehungsweise Preise sind, auch zusätzliche Gewinne realisieren kann. [...]

Dauerwerbung für die Hersteller in Form eines Adventskalenders

Daneben gibt es aber auch psychografische Ziele. Man hat mehr oder weniger die Marken über einen längeren Zeitraum sehr präsent in den jeweiligen Räumen der Kunden und Kundinnen. Man hat also [...] einen Dauerwerbeblock in der Küche, im Wohnzimmer oder manchmal auch im Kinderzimmer und kann damit die Marke mit entsprechender Präsenz ausstatten.

Und, das ist eben da auch wichtig: Die Marke wird in der Regel positiv aufgeladen mit Emotionen, weil man jeden Morgen 24 Tage lang dieses Türchen öffnet, hineinschaut, sich freut. Und man kommuniziert das weiter. [...] Dadurch entstehen Marken-Emotionen, die differenzieren das Produkt. Und sie führen zu einer Kundenbindung, sodass die Kunden vielleicht über das Jahr wieder dieses Produkt mit positiven Emotionen betrachten und dann auch kaufen.

Adventskalender zu Weihnachten haben einen emotionalen und situativen Wert

SWR1: Warum sind Adventskalender nach wie vor so beliebt? Da geht es nicht unbedingt nur um die christliche Tradition, oder?

Kenning: Nein, das sind heute Kalender, die auch nicht mehr in erster Linie den funktionalen Nutzen adressieren, dass man Ware günstig bekommt. Oft werden diese Kalender verschenkt. Da ist also so ein sozialer Aspekt mit dabei und damit auch eine Möglichkeit, Wertschätzung gegenüber anderen Personen im familiären Kreis auszudrücken, denen man einfach eine Freude machen möchte, um sich dann gemeinsam zu freuen.

In der Vorweihnachtszeit gehört ein Adventskalender ins Haus.

Da ist auch ein emotionaler Wert dabei, wenn man jeden Tag das Türchen öffnet, überrascht sein kann darüber, was sozusagen dahinter steckt und man sich vielleicht auch wohlfühlt, weil es auch ein schönes Design ist.

Ein Erkenntniswert dahinter ist auch so ein bisschen dieses Neue. Immer mal wieder ein Produkt zu ergattern oder zu sehen, was man noch gar nicht kannte. Und natürlich eben dieser situative Wert zu Weihnachten. In der Vorweihnachtszeit gehört ein Adventskalender ins Haus.

Das vollständige Interview hörst du im Audio auf dieser Seite.