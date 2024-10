per Mail teilen

Mit "Songs Of A Lost World" bringen The Cure am 1. November endlich ihr neues Album raus. Wir setzen noch einen drauf und schicken euch zu "The Cure" nach London.

Ein Feiertag für The-Cure-Fans

Für Fans der britischen Band The Cure war es vermutlich ein Gefühl wie an Ostern und Weihnachten zusammen, als die Popikonen angekündigt haben, dass mit "Songs Of A Lost World" nach 16 Jahren endlich ein neues Album rauskommt.

Am 1. November veröffentlicht die Band um Sänger Robert Smith das neue Album und feiert es gleich mit einem Konzert im legendären Troxy in London. Und ihr könnt mit dabei sein! Gewinnt bei uns Tickets für das Konzert – inklusive Flug und Hotel natürlich.

So könnt ihr gewinnen!

Bis Freitag könnt ihr "London-Hits" sammeln und gegen die Reise nach London zu The Cure eintauschen. Das funktioniert so: Bis Freitag spielen wir euch in Guten Morgen Rheinland-Pfalz immer wieder Hits, die etwas mit der englischen Hauptstadt London zu tun haben.

Notiert euch diese Hits und schickt sie uns per Mail, WhatsApp oder über die SWR1 App, wenn wir euch dazu aufrufen! Unter allen richtigen Einsendungen losen wir dann den Gewinner aus. Bevor ihr mitmacht, lest bitte unsere Teilnahmebedingungen.

Das ist das Gewinner-Programm

Am Freitag startet der Flieger von Frankfurt in Richtung London, wo es abends direkt zum Konzert von The Cure ins Troxy geht. Der Samstag steht dann zur freien Verfügung (Tipp: Wie wäre es mit einer Weihnachtsshopping-Session im schönen London?). Am Sonntag bringt euch der Flieger dann wieder zurück nach Frankfurt.

Hinweis für alle: Das Konzert kann nicht nur live vor Ort in London erlebt werden, sondern wird auch Live bei Youtube gestreamt.

The Cure - Friday I'm In Love

The Cure sind britische Musiklegenden

Gegründet hat sich die Band bereits Mitte der 70er im südenglischen Crawley. Nach einigen Besetzungswechseln und Namenswechseln wurde daraus dann 1978 die Band The Cure. Das einzige Mitglied, das seit der Gründung mit dabei ist, ist Frontmann Robert Smith, der mit seinem geschminkten Gesicht und seinen toupierten Haaren auch optisch zur Ikone geworden ist.

Musikalisch verbindet The Cure ein Mix aus Pop, Rock, Dark Wave und Gothic und ist vor allem eins: Gefühlvoll! Dabei geht's in den Songs von The Cure nicht immer nur um Liebe, sondern auch um Zerbrechlichkeit, um Ängste und auch um den Tod.