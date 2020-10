Als sich vor 30 Jahren Ost und West endlich wiedervereinten, lagen bewegte Zeiten hinter der DDR und der Bunderepublik. Davon zeugen auch die Lieder dieser Jahre. Lieder, die die Zerrissenheit im gespaltenen Deutschland widerspiegeln, die von Aufbruch sprechen und den Wandel ankündigen. Lieder, die Ost und West schon vor der Politik musikalisch einten. Und solche, die zum Symbol der Wiedervereinigung wurden.

Scorpions - "Wind of Change"

"Wind of Change" von den Scorpions ist die Hymne der Wende. Der Song ist zwar erst am 6. November 1990 auf dem Scorpions-Album "Crazy World" erschienen, dennoch symbolisiert er den Wind, der über alte Feindschaften hinwegweht und den Wandel bringt. Klaus Meine hatte sich für "Wind of Change" in der UdSSR inspirieren lassen. Als im August 1989 rund 250.000 sowjetische Staatsbürger den Scorpions-Hit "Still loving you" aus tiefstem Herzen mitsangen, war das ein Schlüsselmoment für Klaus Meine und "Wind of Change".

David Hasselhoff - "Looking for Freedom"

"I’ve been looking for Freedom" singt David Hasselhoff Silvester 1989 an der Berliner Mauer und spricht damit den Deutschen aus der Seele. Es ist die Coverversion zur Deutschen Einheit, denn das Original, gesungen von Marc Seaberg, war bereits 1978 erschienen. Der deutsche Produzent und Komponist Jack White hat den Song geschrieben und arbeitete zur Zeit der Wiedervereinigung an einem Album für David Hasselhoff. So wurde "Looking for Freedom" ein Lied der Ost und West miteinander verbinden sollte.

Udo Lindenberg - "Sonderzug nach Pankow"

Den "Sonderzug nach Pankow" schrieb Udo Lindenberg Anfang der 80er zur Melodie des Swing-Klassikers "Chattanooga Choo Choo" als Reaktion auf die Ablehnung seines geplanten Konzertes in Ost-Berlin 1979. Lindenberg richtet sich damit ironischerweise direkt an den damaligen Staatsvorsitzenden Erich Honecker. 1983 schaffte es Lindenberg dann doch im Ost-Berliner Palast der Republik aufzutreten - allerdings nicht vor seinen Fans, die mussten draußen warten, sondern vor FDJ-Mitgliedern.

Marius Müller-Westernhagen - "Freiheit"

Auch wenn "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen eigentlich den Verlust und nicht den Gewinn der Freiheit beklagt, ist der Song eine Hymne für die Wiedervereinigung geworden. Das Lied erschien bereits im September 1987. Er habe beim Schreiben aber nicht an die Wiedervereinigung gedacht, so Westernhagen. Im September 1990 erschien davon eine Live-Version, danach spielte Westernhagen ihn kaum noch auf seinen Konzerten und schon gar nicht auf Wiedervereinigungsfeiern, wie er selbst sagte.

Karat - "Der blaue Planet"

Kommt es in Folge des Kalten Krieges zu einer nuklearen Katastrophe? Davor hatte man in West wie Ost Angst. Die Ost-Berliner Band Karat besingen diese Gefahr in ihrem Song "Der blaue Planet". 1982 erschien das gleichnamige Album - und zwar in beiden Teilen Deutschlands. Musik verbindet.

Pink Floyd - "Another Brick in the Wall"

Am 21. Juli 1990 führten Pink Floyd auf dem Potsdamer Platz in Berlin ihre Rockoper "The Wall" auf - eine symbolträchtige Aufführung im Niemandsland zwischen Ost- und West-Berlin. Acht Monate nach dem Fall der Mauer drängten sich in der lauen Sommernacht hunderttausende Menschen dicht an dicht und bekamen das Opus von Roger Waters in voller Länge zu hören.

Karat/Peter Maffay - "Über sieben Brücken musst du gehn"

West- und ostdeutsche Verbrüderung über einen Song - was kann es Schöneres geben? 1980 besuchte Peter Maffay die ostdeutsche Band Karat bei einem Konzert in Wiesbaden und fragte um Erlaubnis, ihren Song "Über sieben Brücken musst Du gehn" covern zu dürfen. Gefragt - getan - Erfolg gehabt. 1990 führten Maffay und Karat den Song gemeinsam auf. So kam es dann auch musikalisch zur Wiedervereinigung.

Wolf Biermann - "Ballade vom Preußischen Ikarus"

Die DDR-Führung hatte den regimekritischen Liedermacher Wolf Biermann schon seit längerem loswerden wollen. Ein Konzert Biermanns am 13. November 1976 in Köln wurde dann zum Anlass genommen, den Künstler auszubürgern, was deutschlandweit Proteste auslöste. Aufgrund seiner kritischen Texte hatte er davor in der DDR schon jahrelang Auftrittsverbot gehabt. Biermann litt unter dem geteilten Deutschland: Die "Ballade vom preußischen Ikarus" handelt von seiner persönlichen Zerrissenheit. 1976 in Köln spielte er sie als Zugabe.

David Bowie - "Heroes"

Um einen Kuss an der Berliner Mauer, ein junges Pärchen, dass sich jeden Mittag auf einer Bank unterhalb des Wachturms trifft, um Liebe und Teilung - darum geht es in "Heroes". David Bowie nahm das gleichnamige Album Ende der 70er in den West-Berliner Hansa Studios auf. Bowie war 1976 nach Berlin gezogen.

City - "Am Fenster"

"Am Fenster" ist der erfolgreichste Song der ostdeutschen Rockband City: 1974 komponiert, 1977 veröffentlicht und 1987 zusammen mit "Hiroshima" von den Puhdys erneut erschienen. "Am Fenster" gehört zu den beliebtesten Songs aus der ehemaligen DDR. Er verhalf der Band auch zu Auftritten in Westdeutschland - und zu Platz 10 der SWR1 Hitparade 2020.

Silly - "Verlorene Kinder"

1989 erschien "Verlorene Kinder" auf dem Silly-Album "Februar". Im Jahr des Mauerfalls machten Silly damit auf die Perspektivlosigkeit Jugendlicher in einer Berliner Hochhaussiedlung aufmerksam. Der Song beschreibt die Zerrissenheit der Jugendlichen, die lieber weggingen, aber dennoch bleiben, "wo sie zu Hause sind".