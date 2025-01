per Mail teilen

Der Winter ist die ideale Zeit, um den Garten für die kommende Saison zu planen. Denn wer seinen Garten umgestalten möchte, sollte mit einem durchdachten Konzept starten, weiß SWR1 Gartenexpertin Natalie Bauer.

Neue Gartensaison: Konzept für die Gartengestaltung als Basis

Wer seinen Garten umgestalten möchte, sollte mit einem durchdachten Konzept starten. "Das Konzept ist der Fahrplan und es ist auch die Grundvoraussetzung, dass man sich über seine Herzenswünsche im Klaren ist", erklärt Bauer.

Es ist wichtig, sich über die eigenen Wünsche klar zu werden und den bestehenden Gartenbestand zu prüfen. Auch der Standort, die Lichtverhältnisse und der Boden sollten berücksichtigt werden. "Konzept und Standort sollten bestenfalls Hand in Hand gehen", so unsere Gartenexpertin.

Natursteinmauern als Eye-Catcher im Garten

Natursteinmauern sind eine attraktive Möglichkeit, den Garten zu gestalten – auch in kleinen Gärten. "Eigentlich passt in jeden Garten eine Art Natursteinmauer, denn in der Regel ist das kleinste Mäuerchen etwa 50 Zentimeter breit", weiß Bauer. Bei begrenztem Platz empfiehlt sie ein kreisrundes Kräuterhochbeet, das mit Naturstein eingefasst werden kann.

Feuerstelle im Garten sicher gestalten

Wer eine Feuerstelle im Garten einrichten möchte, sollte auf Sicherheit achten. "Bestenfalls natürlich darauf achten, dass nichts in der Nähe abbrennen kann", so Bauer. Vor der Planung sollten der nötige Abstand zu Gebäuden, Bäumen und Hecken sowie die zulässige Größe der Feuerstelle abgeklärt werden. Ein nicht brennbarer Untergrund aus Kies oder Steinplatten ist ebenfalls ein Muss.

Einfache Gemüsesorten für den eigenen Anbau

Für alle, die im neuen Jahr gesundes Gemüse aus dem eigenen Garten ernten möchten, empfiehlt Bauer leicht anzubauende Sorten wie Radieschen, Erbsen, Rote Beete und Mangold. Auch Zucchini und Kürbis ließen sich aufgrund der großen Samen leicht anbauen. "Wenn man sich an dieses Gemüse hält, dann hat man definitiv Ernteerfolg", ermutigt Natalie Bauer.