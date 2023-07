per Mail teilen

Schauen Sie sich jetzt an, wie SAGA beim SWR1 Open Air in Ingelheim die Bühne gerockt hat.

Unter dem Motto "A Night To Remember 2023" tourt SAGA wieder durch Deutschland und machte am Samstag, 1. Juli, Station auf unserer Bühne in Ingelheim beim SWR Sommerfestival 2023.