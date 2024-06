Die 80er ohne Kim Wilde? Undenkbar! Mit Hits wie "Cambodia", "Keep Me Hangin' On" oder "Kids In America" dominierte sie die Charts dieses Jahrzehnts.

Vor ihrem Konzert in Hachenburg haben wir mit Kim Wilde über die 80er, ihren Walkman, ihre Schallplatten und die Setlist beim Konzert am 12. Juli gesprochen.

SWR1: Warum sind die 80er immer noch so erfolgreich?

Kim Wilde: Die 80er waren eine unglaubliche Zeit, so vielfältig. Es gab jedes Musikgenre: Pop, Funk, Disco und natürlich Synthie. Ich glaube, die 80er waren musikalisch so erfolgreich, weil sie so unterschiedlich waren.

Da waren viele große Popstars, die den Look so gut getragen haben, die hatten kurze Haare und die entsprechenden Outfits mit den Schulterpolstern. Der Look der 80er war sehr stylisch. Das ganze Jahrzehnt war stylisch und die Musik war sehr inspirierend.

SWR1: Was war das Aufregendste in den 80ern?

Kim Wilde: Ich habe meinen Walkman geliebt. Den hatte ich immer dabei. Es gibt jede Menge Fotos von mir, auf denen ich ihn trage. Aber ich habe auch die Musik geliebt und Schallplatten gekauft. Die ganzen Platten habe ich immer noch in einer Kiste bei mir zu Hause.

Es war einfach eine ganz andere Zeit als jetzt, weil wir weder Handys noch Internet hatten. Es ist verrückt, darüber nachzudenken. Dafür hatten wir aber richtig gute Pop-Shows im Fernsehen, in Großbritannien "Top of the Pops". Und auch in Deutschland war ich in jeder Menge Fernsehsendungen. Da erinnere ich mich zum Beispiel sehr gut an den "Musikladen".

SWR1: Träumen Sie sich auch mal zurück in die 80er?

Kim Wilde: Ich träume mich jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, dahin zurück. Dabei siehst du jede Menge Menschen, die vielleicht in den 80ern schon dabei waren. Aber es kommen auch deutlich jüngere Menschen, die die 80er auch total lieben.

Wenn ich auf die Bühne gehe und diese Songs singe, bringt das alles wieder zurück. Das passiert jedes Mal wegen der Zuschauer und den Reaktionen. Die Rückmeldungen sind im Laufe der Jahre auch immer stärker geworden.

SWR1: Sind beim Konzert in Hachenburg alle großen Hits dabei?

Kim Wilde: Wir spielen alle Hits und viele Leute werden die meisten Songs erkennen. Da ist alles dabei von meinem ersten Hit "Kids in America" über "Cambodia", "You Keep Me Hanging On", "Checkered Love" und "View From A Bridge".

Überraschungen wird es natürlich auch geben, vielleicht ja auch den gemeinsamen Hit mit Nena "Anyplace, Anywhere, Anytime".

Das Gespräch führte Michael Lueg.