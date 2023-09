Tipps von Dermatologe Prof. Christoffer Gebhardt Hellen Hautkrebs erkennen und therapieren

Trotz immenser medizinischer Fortschritte in den letzten Jahren ist Hautkrebs immer noch die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. Die Zahl der Neuerkrankungen hat sich allein in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

Am häufigsten wird der helle oder weiße Hautkrebs diagnostiziert. Prof. Christoffer Gebhardt ist Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und leitet das Universitäre Hauttumorzentrum in Hamburg. Er weiß, was es bei hellem Hautkrebs zu beachten gibt. Das Gespräch führte SWR1 Moderator Christian Balser.