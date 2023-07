Frühe Wechseljahre bei Frauen

Spricht und schreibt ohne Tabus über den weiblichen Körper.

Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen - das klingt nicht verlockend. Frauenärztin Sheila de Liz sagt, das Bild über die Wechseljahre ist hoffnungslos veraltet. In "Woman on Fire: Alles über die fabelhaften Wechseljahre" beschreibt sie, was hilft und was nicht. Sheila de Liz stammt aus New Jersey, sie kam als Teenagerin nach Deutschland, studierte in Mainz Medizin und führt heute ihre eigene Praxis in Wiesbaden. Bekannt wurde sie durch ihren YouTube-Kanal und ihre Kolumnen auf freundin.de und bunte.de. Sie spricht frei heraus und ohne Tabus über Themen wie weibliche Ejakulation oder Oralverkehr und gilt als "Jamie Oliver der Frauenmedizin".

Moderation: Nicole Köster