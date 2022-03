Wo können Sie Lastenräder mieten?

In Rheinland-Pfalz haben Sie in manchen Städten die Möglichkeit Räder zu mieten.

Angebote finden Sie in Mainz oder in Neustadt. Auch die Stadt Speyer bietet Lastenräder zum ausleihen an. In Trier können Sie sie mithilfe einer App buchen.

Einen Überblick über Mietangebote in ganz Deutschland bekommen Sie bei Cargobike.Jetzt.