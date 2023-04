per Mail teilen

Bei der ARD-Mitmachaktion #besserBahnfahren können Sie uns von Ihren Erfahrungen mit der Deutschen Bahn berichten. Koordinator Thomas Reutter erklärt, was die Aktion bewirken soll.

Thomas Reutter leitet die Mitmachaktion #besserBahnfahren SWR SWR

Worum geht es genau bei der Aktion?

"#besserBahnfahren ist ein Forschungsprojekt zum Mitmachen", so Projekt-Koordinator Thomas Reutter. Ziel ist es herauszufinden, wie das Bahnfahren und der ÖPNV in Deutschland verbessert werden können. Außerdem soll die Aktion Erkenntnisse darüber liefern, was das Deutschland-Ticket letztendlich zur Verbesserung der Infrastruktur und des Umweltschutzes beisteuert.

Was passiert mit den Einträgen?

Die Einträge werden auf einer interaktiven Deutschland-Karte auf der Seite der Aktion veröffentlicht. Dort können Sie sich in jeder Region die jeweiligen Erfahrungsberichte mit dem ÖPNV anschauen. Ein Team aus Wissenschaftlern wertet die Aktion aus und analysiert die Ergebnisse.

Wir bekommen die Ergebnisse exklusiv und bringen sie dann mit zu SWR1 Rheinland-Pfalz und in alle ARD-Wellen.

Die Ziele der Aktion

Das Projekt soll am Ende zeigen, was getan werden muss, damit möglichst viele Menschen das Auto stehen lassen und auf ÖPNV umsteigen. Dazu muss laut Reutter zunächst erforscht werden, worauf es den Bürgerinnen und Bürgern bei einem attraktiven ÖPNV konkret ankommt. Etwa auf den Preis, den Takt oder den Komfort. Anschließend wird ermittelt, wie die Verkehrspolitik das Bahnfahren verbessern kann.