"Mit Purple Rain hat sich Prince sein eigenes Denkmal erschaffen", sagt SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius im SWR1 Meilensteine Podcast.

Erstmals zusammen mit seiner Band "The Revolution" packt Prince 1984 all sein musikalisches Können auf einen Longplayer. Rock’n’Roll und Soul gibt’s gleich im Opener "Let’s Go Crazy". Was folgt ist eine wilde Mischung aus Funk, Electro, R&B, Pop und Rock. Es geht um Sex, Liebe und Spiritualität und alles endet mit der epischen Rockballade Purple Rain. "Purple ist die Farbe des siebten Chakras und damit die Verbindung zum göttlichen." sagt Katharina Heinius weiter und die Kollegen Frank König und Stephan Fahrig reiben sich verwundert die Augen. Sieht man zwar nicht – kann man aber im SWR1 Meilensteine Podcast hören.