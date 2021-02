Das Jahr 2011. Ein großes Jahr für die Musik. Adele und Lady Gaga dröhnen aus allen iPods, Radios und rangeln nur so um hohe Chartplatzierungen. Mit von der Partie: der gerade mal 19-jährige Brite Ed Sheeran. Sein Debutalbum "+" (sprich: "plus") legt den Grundstein für eine vielversprechende Karriere.

Aber wer ist dieser unbekannte Sänger mit den roten Wuschelhaaren, der einen Hit nach dem anderen liefert?

Früh übt sich

Es ist die Akustikgitarre, die bei Ed Sheeran die Liebe zur Musik weckt. Zu diesem Zeitpunkt ist er elf Jahre alt. Inspiriert von den Beatles und Bob Dylan komponiert er seine ersten Songs. Schnell merkt er auch: Das Mitwirken in einer Band taugt ihm eher weniger. Ed Sheeran konzentriert sich lieber auf das Singer-Songwriter-Dasein.

Mit roter Wuschelmähne zum Erfolg

Nach der Schule wird dann erstmal so viel Musik gemacht, wie eben geht. Ed Sheeran reist durch Großbritannien, spielt mal hier einen Gig, mal da bei einem Open Mic. Und seine Beharrlichkeit zahlt sich aus. Als Ed Sheeran auf den Musiker und Schauspieler Jamie Foxx trifft, wendet sich das Blatt für ihn. Foxx stellt ihm sein Studio zur freien Verfügung – Ed Sheeran nimmt "You need me, I don’t need you" auf und lädt den Song auf YouTube hoch. Ein riesen Erfolg – der Song erzielt direkt eine halbe Million Klicks. Was folgt? Ein Plattenvertrag bei Atlantic Records und sein unglaublich erfolgreiches Debutalbum "+". Songs wie "The A Team" und "Small Bump" werden zum absoluten Hit. Das Album ist Ed Sheerans großer Durchbruch.