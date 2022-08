Urlaub muss nicht immer teuer sein und kann zu einem tollen Gemeinschaftserlebnis werden. Gerade die Jugendherbergen im Land haben da einiges zu bieten.

Und die Unterkünfte haben schon lange nichts mehr mit dem staubigen Image aus den 90ern zu tun. Viele sind modernisiert und bieten viel für kleines Geld.

Die Anfänge

Der Verband Rheinland-Pfalz gründete sich 1949 und die Jugendherbergen wurden zum Teil noch als Notunterkünfte genutzt. Aus den reinen Unterkunftsstätten und Wanderherbergen wurden schnell Orte der Begegnung und ein wichtiger außerschulischer Lernort für Schulklassen. In den 50er Jahren eröffneten zahlreiche Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz, wie in Speyer 1951 und in Trier 1958, 1960 folgte Mayen und 1961 Daun.

Jugendherberge Speyer 1951 DJH RLP

1989 schlossen sich die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu einem gemeinnützigen eingetragenen Verein zusammen mit rund 220.000 Mitgliedern und knapp 1.000 Mitarbeitern. Stand Februar 2022 ist der Verein verantwortlich für 41 Jugendherbergen mit insgesamt 5.494 Betten an außergewöhnlichen Orten.

Welche Idee steht hinter dem DJH-Gedanken?

diejugendherbergen.de

Die Jugendherbergen stehen für Vielfalt und Menschlichkeit. Dabei ist es wichtig, ihre Leistungen zu einem fairen Preis anzubieten, besonders für Familien. "Hier können Kinder Kinder sein", so Carsten Groeger vom Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. Die Jugendherberge ist auch Begegnungsstätte, denn schnell bekommen Eltern und Kinder Kontakt mit anderen Familien, und der Urlaub wird so zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auch an Klassenfahrten erinnern sich viele später gerne zurück.

Voraussetzungen und Preise

Wer in einer Jugendherberge übernachten möchte, muss eine Mitgliedschaft erwerben. Diese gilt auch in Herbergen außerhalb von Deutschland und ist ausgesprochen günstig. Beispielsweise zahlen Personen ab 27 Jahre jährlich 22,50 Euro und Familien 25,00 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Übernachtung. Die gibt es mit Frühstück ab 22,00 Euro, in der Sparsaison vom 15. November bis 15. März ab 19,50 Euro. In den Sommer- und Herbstferien werden zusätzlich Feriencamps angeboten. Auch für die Sommerferien 2022 gibt es noch Angebote, die online gebucht werden können.

diejugendherbergen.de

Die modernsten Jugendherbergen in RLP

Jugendherbergen mit Dusche und WC auf dem Flur werden Sie zum Teil noch in Gerolstein finden, denn es wird fleißig renoviert und modernisiert. Zuletzt waren das nach der Flutkatastrophe die Ahrtal-Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler und unter anderem die Herbergen in Pirmasens, Speyer oder St. Goar.



Das klassische Bettenbeziehen gilt nur noch bei Klassenfahrten. Bei Familienurlauben sowie in der 1- und 2- Bettbelegung sind alle Betten bei Ankunft bezogen. Und auch das Zimmerkehren bei Abreise ist schon lange nicht mehr angesagt.

diejugendherbergen.de

Die beliebtesten DJHs

Besonders beliebt sind Jugendherbergen in Schlössern, Burgen und ehemaligen Klöstern. Daher muss man sich hier rechtzeitig um seine Buchung kümmern:

Jugendherberge Festung Ehrenbreitstein

Jugendherberge Kloster Leutesdorf

Jugendherberge Burg Stahleck

DJH Badespaß

Wer beim Aufenthalt auch mal Schwimmen gehen möchte, hat den kürzesten Weg in der Rheintal-Jugendherberge Oberwesel mit eigenem Hallenbad und in der Burg-Jugendherberge Altleiningen, die über ein öffentliches Freibad im Burggraben verfügt.

Besondere Herbergen außerhalb von RLP

Carsten Groeger vom Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. hat dafür folgende Tipps für Sie: