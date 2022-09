Der Finaltag der SWR1 Hitparade 2022 ist da. Michael und Steffi sind heute Morgen am Start und wir haben noch um die 70 Songs bis feststeht, wer Platz 1 der SWR1 Hitparade 2022 für sich verbuchen kann. Zeit also für? Ein kleines Spiel. Alles was sie dazu brauchen ist ein Satz Autogrammkarten, die gibt’s am Gläsernen Hitparadenstudio zum Abholen und schon sind Sie dabei beim Hitparaden-Moderatoren-Quartett.