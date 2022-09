per Mail teilen

Bei der SWR1 Hitparade spielen wir gemeinsam mit den Hörern vor Ort und am Telefon auch gerne ein paar Spiele, zum Beispiel auch "Hitsingen". Eine Person, der oder die uns im gläsernen Studio besucht, bekommt einen Song auf die Ohren, den nur diese Person selber hören kann. Dann gilt es, den Song so gut nachzusingen, dass ihn ein Hörer oder eine Hörerin am Telefon erkennt.