Probesendung aus Landau - "Es ist wie nach Hause kommen"

Am Donnerstag, 12. September, gab es eine Probesendung aus dem Gläsernen Studio in Landau. Moderator war Hanns Lohmann - und der erzählte uns, was an diesen Abend noch im Hintergrund passierte und welche Ausblicke man so aus dem Studio hat.