Get HOOTERized! The Hooters kommen zum Ingelheimer Sommer Open Air!

THE HOOTERS kommen nach dem großen Erfolg der Sommertouren der letzten Jahre erneut nach Deutschland. Im Juni und Juli 2024 werden Sie unter dem Motto „More Rocking, More Swing“ erneut das Publikum in 20 Städten begeistern.

2023 veröffentlichten THE HOOTERS nach langer Zeit ein neues Album. „Rocking & Swing“ wirft uns zurück zu den Wurzeln der Band in den frühen 80ern. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Ska, Reggae und Rock, haben sie ihren Fans damit einen echten Leckerbissen zubereitet, gerade auch durch die erstmalige Aufnahme von einigen frühen Songs, die sie damals in den Anfängen auf ihren Clubkonzerten live performed haben.