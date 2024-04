Nach der erfolgreichen „Vital Signs Tour 2023“ mit der die Band in ihrer Heimat Kanada und dann in unseren Breiten unterwegs war, kommen Saga im Rahmen der „It Never Ends Tour 2024" erneut nach Europa.

Datum: Freitag, 21. Juni 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Fritz-Wunderlich-Halle Kusel

Am Roßberg

66869 Kusel

Lageplan Preis: 53,00 Euro Eventim Ticket Regional AD ticket Programm: Freie Sitzplatzwahl Diese Band ist ein echtes Phänomen: Seit inzwischen 45 Jahren am Start, sorgen Saga noch immer für volle Hallen und beste Live-Stimmung. „Wind Him Up“, „Don´t Be Late“ „On The Loose” oder „Humble Stance“ sind musikalisches Kulturgut. Eine Station der Europatour wird Kusel sein, wo sie am Freitag, 21. Juni, 19:30 Uhr, die Fritz-Wunderlich-Halle rocken.