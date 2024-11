Gregor lädt in sein Wohnzimmer ein und gibt den perfekten Gastgeber! Am 26. April 2026 ab 19:30 Uhr wird die Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel zu Gregor‘s Wohnzimmer.

Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass Gregor Meyle in kleinerer Besetzung auf eine Tournee, durch ausgewählte Locations geht. Er wird nun mit einer Hand Musikern seiner Band begleitet, aber es wird etwas ruhiger, nachdenklicher und gemütlicher. Normalerweise tritt Gregor Meyle immer mit seiner großen Band auf, auf der "Wohnzimmertour" wird es nun etwas limitiertes und intimer. Mehr Freiraum für die Songs, die Gregor zumeist ganz allein schreibt und sie so auf seine ganz eigene Art und Weise präsentieren kann – er nimmt das Publikum und seine Fans mit auf eine Reise durch sein Leben, seine Vergangenheit bis hin zur Gegenwart. Datum: Samstag, 26. April 2025 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Fritz-Wunderlich-Halle Kusel

Am Roßberg

66869 Kusel

Lageplan 1: 59,40 Euro 2: 55,00 Euro 3: 48,40 Euro Eventim Reservix AD ticket