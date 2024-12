Auch 2025 stehen im SWR1 Sendegebiet wieder einige Konzerte und Events auf dem Plan. Hier sind die SWR1 Konzert-Highlights für das Jahr 2025.

22. März in Trier Helge Schneider – "Ein Mann und seine Musik"-Tournee

Der außergewöhnliche Helge Schneider bringt am 22. März 2025 seine "Ein Mann und seine Musik"-Tournee in die SWT Arena nach Trier.

Es ist bereits die "soundsovielte" Tour des vielseitigen Künstlers, der jedoch mittlerweile seine Freude am Reisen entdeckt hat. Sein Ziel auf dieser Tour ist es, die Menschen dazu zu bringen, sich weniger ernst zu nehmen und viel zu lachen! Tickets gibt's ab 44,15 Euro.

Ich suche immer Kontakt zu meinem Publikum. Und: Ich will, dass die Leute sich nicht mehr so ernst nehmen können. Sie sollen lachen.

26. April und 9. August in Saarburg und Kusel SWR1 Konzert Highlights 2025: Gregor Meyle

Gregor Meyle wird 2025 gleich zweimal in Rheinland-Pfalz zu Gast sein. Am 26. April startet er mit seiner intimen "Wohnzimmer Tour" in Kusel. Begleitet von einer kleinen Bandbesetzung erwartet die Besucher ein gemütliches und entspanntes Konzert in ruhiger Atmosphäre. Karten dafür gibt es ab 48,40 Euro.

Am 9. August kommt Gregor Meyle mit seiner Sommertour nach Saarburg. Dabei wird er wieder von seiner Band, bestehend aus erstklassigen Musikern, begleitet. Mit im Gepäck sind die Songs seines neuesten Albums "Individualität". Die Tickets für das Konzert gibt es ab 53,35 Euro.

3. Mai in Trier Maggie Reilly – Moonlight Shadow Tour

Den Auftakt im Mai macht Maggie Reilly mit ihrer unverwechselbaren Stimme. Im Rahmen ihrer Moonlight Shadow Tour kommt sie für ein Konzert in die Europahalle in Trier. Mit Hits wie "Moonlight Shadow", "Family Man", "To France" und "Foreign Affair" hat sie in ihrer langen Karriere Millionen von Menschen verzaubert.

Im Mai könnt ihr die einzigartige Maggie Reilly live auf der Bühne erleben. Karten gibt es ab 45 Euro.

12. Juli auf der Loreley Freilichtbühne Fury In The Slaughterhouse – Fury Live Twenty Five

Fury In The Slaughterhouse gehört zweifellos zu den erfolgreichsten deutschen Bands. Mit Songs wie "Time To Wonder", "Radio Orchid ", "Every Generation Got Its Own Disease" oder "Won't Forget These Days" haben sie den Soundtrack einer ganzen Generation geschaffen.

Im Juli habt ihr wieder die Chance, sie live auf der Freilichtbühne auf der Loreley zu erleben und euch von ihrer einzigartigen Energie mitreißen zu lassen. Tickets gibt es ab 74,90 Euro.

26. Juli auf der Loreley Freilichtbühne SWR1 Konzert Highlights 2025: Johannes Oerding

Nach einem Jahr Auszeit steht Johannes Oerding im kommenden Jahr endlich wieder da, wo er hingehört: auf der Bühne! Voller Energie und Inspiration startet er von Juni bis September seine Sommer-Open-Air-Tour durch Deutschland und die Schweiz.

Am 26. Juli kommt er zur Freilichtbühne auf der Loreley. Die Karten kosten 72,00 Euro.