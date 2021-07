"Cosmo’s Factory" ist 1970 das vierte Studioalbum von Creedence Clearwater Revival innerhalb von nur zwei Jahren.

Woodstock ist vorbei, die Beatles sind Geschichte und für einen kurzen historischen Moment treten CCR deren Thronfolge auf dem Rock-Olymp an.

Das gelingt ihnen mit einer mitreißenden Mischung aus Rockabilly, Folk und R&B. Songs wie, "Run Through The Jungle", "Who’ll Stop The Rain" oder "Long As I Can See The Light" werden zu Rock Klassikern.

Fantasy BLPS 19005 (UMG) [us] Cosmo's Factory Label: Fantasy BLPS 19005 (UMG) [us] Titelliste: Ramble Tamble Before You Accuse Me Travelin' Band Ooby Dooby Lookin' Out My Back Door Run Through The Jungle Up Around The Bend My Baby Left Me Who'll Stop The Rain I Heard It Through The Grapevine Long As I Can See The Light

Die SWR1 Meilensteine Podcaster Frank König, Benjamin Brendebach und ihr Studiogast, der CCR Fan und Experte Ottmar Plewka erzählen im Meilensteine Podcast, wie es John Fogerty und seiner Band gelungen ist, dieses Meisterwerk zu schaffen und warum der Zenit der Band nach "Cosmo’s Factory" schon wieder überschritten war.