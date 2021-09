Cher - "Love Hurts"

Im Juni 1991 kommt "Love Hurts" von Cher in die Plattenläden. Hierzulande ist es bis dahin ihr erfolgreichstes Soloalbum. Ihre Interpretationen von Songs wie "Save Up All Your Tears", "Love And Understanding" oder "Could‘ve Been you” sind Radio-Klassiker geworden.

Cher schafft es auf beeindruckende Weise den Songs das Gütesiegel "Zeitlos" zu geben. Das gelingt ihr mit ihrer beindruckenden Stimme, ihrer Persönlichkeit sowie mit Hilfe vieler sehr prominenter Gäste von Dianne Warren über Richard Marx bis zu den Toto Stars Steve Lukather, David Paich sowie Jeff und Mike Porcaro, um nur einige zu nennen.

Im SWR1 Meilensteine Podcast kommen die SWR1 Musikredakteure Frank König, Katharina Heinius und Bernd Rosinus dem Geheimnis des zeitlosen Sounds auf die Spur.