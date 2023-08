Kräuterbuschen binden für Mariä Himmelfahrt

per Mail teilen

Rund um den 15. August werden viele Erntefeste gefeiert. Mit gebundenen Kräuterbüscheln, die die Heilkraft der Kräuter beschwören und vor allerlei Gefahren schützen sollen. Diese Tradition reicht bis in die vorchristliche Zeit zurück. Die Kirche hat sich später mit ihrem Fest Mariä Himmelfahrt an dieses Datum angehängt - und die Kräutertradition gleich mit übernommen – war ja ganz praktisch, um das eigene Fest attraktiver zu machen… das dazugehörige Binden von Kräutersträußen allerdings will gelernt sein, wie meine Kollegin Sophie Rebmann bei einem Workshop gelernt hat.