In Berlin starten am Samstag die Special Olympics, die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Etwa 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern nehmen teil. Doch auch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in Deutschland für Menschen mit Behinderung viele Hürden gibt, wenn sie Sport treiben wollen. Sabine Brütting berichtet.