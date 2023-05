per Mail teilen

Bashar al Assad durfte wieder am Treffen der Arabischen Liga teilnehmen, fast 12 Jahre nachdem die Mitgliedschaft Syriens ausgesetzt wurde, weil Assads Truppen die Proteste im eigenen Land brutal niederschlugen. Jetzt ist er also wieder zurück. EIne Schande für den Westen kommentiert Tilo Spanhel, ARD-Korrespondent in Kairo